見上愛と上坂樹里W主演の連続テレビ小説『風、薫る』（NHK）第8週第38回で、注目の新キャラクター・槇村宗一が初登場した。洗練された身のこなしの役柄に対して、野性味を兼ね備えた上杉柊平が演じている。彼の演技が醸す洗練と野性味、ディープな声色の魅力が総合された適役といえる。そこには、ファッション、映画、音楽など幅広いカルチャーを吸収してきたルーツが関わっている。ワイルドだけれど品がいい、上杉柊平の魅