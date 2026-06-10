恋愛や人間関係のモヤモヤを解消するヒントは、実は日本一熱狂的な「阪神ファン」の心理に隠されていました。阪神は近年こそ上位でシーズンを終えることが当たり前になっていますが、ひと昔前までは状況が大きく違いました。ただし、多くのファンはチームが勝てない時期であってもチケット争奪戦に奔走し、熱心に応援グッズを揃えます。一見すると非効率なこの行動は、心理学でいう「サンクコスト（埋没費用）効果」によるもの。「