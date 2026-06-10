植物のコケの存在を知らないという人はほとんどいないでしょうが、コケについて詳しいという人は少ないでしょう。背が低く、暗くて湿ったところに生えており、目立たない存在であるのは否定しがたいところです。しかし、コケの多様性は極めて高い上に、生えてくる種類は環境の変化に敏感に反応します。時には、日向と日陰、岩と土のような、数メートル単位の局所的な環境変化によっても、生えるコケの種類が変化します。この性質は