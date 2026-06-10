モデルでタレントの藤田ニコル（28）が10日、自身のXを更新。自身の投稿を巡る声について、思いを記した。藤田は今月8日に、第1子のお宮参り写真をSNSで公開。藤田の最新ショットには「にこるんが完全にママの顔になってる」「昔から見てるけどすっかりママの優しい落ち着きが出ててる今の姿が一番好きだな」「にこるんママの顔でかわいい」などと称賛するコメントが多く寄せられた。その中で、病気で子供を産めない人の気持