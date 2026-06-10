スリーマイルアイランド原発＝3月、米ペンシルベニア州（共同）【ワシントン共同】米原子力規制委員会（NRC）は9日、スリーマイルアイランド原発1号機（現クレーン・クリーン・エナジー・センター）が運転再開しても周辺環境に大きな影響は与えないとする評価書案をまとめたと発表した。経済性の悪化などから2019年に運転を停止したが、運営する電力大手コンステレーション・エナジーは24年に運転再開する方針を発表していた。