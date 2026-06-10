俳優の山下リオ（33）が9日、自身のインスタグラムを更新。小型船舶免許の1級を取得したことを報告するとともに免許証を公開した。【写真】「めちゃ可愛い」免許証公開を公開した山下リオ山下は「船舶免許1級を取得（もう半年ぐらい前だけど）（ついでに水上バイクも）」と投稿。小型船舶免許1級に加え、水上バイクの免許も取得したことを明かした。取得の背景には、漁師だった祖父の存在があるという。山下は「大好きだった