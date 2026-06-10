◇ナ・リーグドジャース−パイレーツ（2026年6月9日ピッツバーグ）ドジャースの大谷翔平投手（31）が9日（日本時間10日）、敵地でのパイレーツ戦に「1番・DH」で先発出場。第3打席もニゴロに倒れ、相手先発で昨季サイ・ヤング賞に輝いた“怪物右腕”ポール・スキーンズ投手（24）相手に3打席凡退が続いた。この日、スキーンズと3度目の対戦となった大谷は5回2死の第3打席も外角チェンジアップでニゴロに打ち取られ、快音