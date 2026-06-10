DXTEEN・福田歩汰とONE LOVE ONE HEART・相原一心が、TOKYO MX BLドラマ企画第2弾新土曜ドラマ『Your Sky ハレのち恋』（9月1日スタート、毎週土曜深1：30）でW主演を務めることが10日、発表された。タイで社会現象を巻き起こした人気BLドラマの日本リメイクとなる。【写真】谷口太一も！『Your Sky ハレのち恋』メインキャスト原作は、2024年にタイで放送され、国内外でスマッシュヒットを記録したBLドラマ『Your Sky』。最