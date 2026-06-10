女優の武田久美子（57）が10日までに自身のインスタグラムを更新。お気に入りのメキシカン・レストラン・ショットを披露した。「私の大好きなMexicanrestaurantにて私の住む街SanDiegoはMexicanfoodがとても美味しいのです。私のお気に入りは大堂のfishtacosやTortillaを揚げたクリスピータコスですが、今日もう一つご紹介するのはChilerelleno」とレストラン・ショットでのショットをアップ。「中身は大きなピ