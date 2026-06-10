6月12日（金）から登場するハッピーセット『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』では、おもちゃだけでなくスペシャルブック「マリオの大ぼうけん」も登場。さらに、QRコードを読み込むことで楽しめるデジタルコンテンツもあります。ぜひ映画の世界をさまざまな形で体験して！映画と一緒に楽しめる「スペシャルブック」がハッピーセット®に登場！スペシャルブック「マリオの大ぼうけん」は、『ザ・スーパーマリオギャ