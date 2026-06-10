日本の労働市場において、今やシニア層は欠かせない存在となっています。総務省の「令和6年労働力調査」によると、就業者の約7人に1人が65歳以上、60代後半の就業率は過去最高の53.6％に達するなど、高齢者が現役で生き生きと働き続けることは日本のニューノーマルとなりました。 背景には、2025年春に完了した 「65歳完全雇用義務化」 への対応に加え、長引く物価高への生活防衛や、働いても損をしない年金制度の緩