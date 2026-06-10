北海道・釧路警察署は2026年6月9日、不同意性交致傷の疑いで、札幌市白石区に住む男（41）を逮捕しました。男は2026年4月4日午前1時半ごろから午後2時ごろまでの間、釧路市内にある飲食店内で、市内に住む女性（30代）に対して性的暴行を加え、けがをさせた疑いが持たれています。警察によると2人は知人関係で、女性は両肩を打撲する軽傷です。事件の翌日、女性が被害を警察に申告して発覚しました。調べに対し男は、「不同意だっ