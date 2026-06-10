国内男子ツアーの今季2戦目となるメジャー「BMW 日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップ」は、プレーオフの末、45歳の岩田寛が大会2勝目を飾った。これまで2000年、03年に伊澤利光、01年、10年に宮本勝昌が2勝を挙げているが、ともに開催コースが異なるため、この宍戸で2勝を挙げたのは岩田が初となる。【写真】大会初日の舞台は台風の痕跡がなかった実は大会前、予定された4日間で競技が完結するかどうかは不透明だった。開催前の3