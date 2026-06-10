健康パンの専門家であるむらまつさき氏が、自身のYouTubeチャンネルにて「パン好きさんへ。健康のために知ってほしいこと」を公開した。動画では、昨今SNSなどで話題になる「パンは体に悪い」という説に対し、パンそのものではなく「どんな材料で作られているか」が重要であるという結論を提示している。 「パンをやめたら体調が良くなった」「パンは食べない方がいい」といった情報に触れ、パンが好きな人ほど悩んでし