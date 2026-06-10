【ニューヨーク＝木瀬武】対話型ＡＩ（人工知能）サービス「チャットＧＰＴ」を手がける米オープンＡＩは８日、米証券取引委員会（ＳＥＣ）に新規株式公開（ＩＰＯ）を申請したと発表した。申請済みの米スペースＸや米アンソロピックと並び、史上最大規模の上場になる可能性がある。上場で資金を柔軟に調達できるようにし、ＡＩ開発競争で優位に立つ狙いがある。１兆ドル規模かＩＰＯの手続きに必要な届け出書の草案をＳＥＣに