元大阪地検検事正が部下の女性検事に性的暴行を加えた罪に問われている事件を巡り、元法務大臣が呼びかけ国会議員らが勉強会を行いました。【映像】国会議員らの勉強会の様子森まさこ議員「検事正という立場にある者による性的暴行は単なる個人の犯罪にとどまらず司法への信頼そのものをゆるがす重大な事件であります。私たちはこの問題に対して検察、法務省の中に客観的なる第三者委員会を設置することを強く求めるために集まり