神戸市須磨区の会社敷地内で6月8日、男性が腹部と左目にそれぞれ刃物が刺さった状態で発見された遺体の身元について、兵庫県警は9日、現場近くに住む職業不詳の男性（64）と判明したと発表した。左目と腹部、それぞれに刃物が刺さった男性が発見されたコンテナ 男性はのちに死亡が確認された〈2026年6月9日 10時41分撮影 神戸市須磨区〉捜査関係者によると、男性の腕に抵抗したり争ったりする際にできる傷「防御創」がなく、第