◆米大リーグパイレーツ―ドジャース（９日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）パイレーツのポール・スキーンズ投手（２４）が９日（日本時間１０日）、大谷翔平投手（３１）が「１番・指名打者」でスタメン出場した本拠地・ドジャース戦で先発し、５回終了時点で７８球を投げ、大谷を３打数無安打に抑えるなど、４安打１失点、７奪三振で７勝目（５敗）の権利をつかんだ。初回、先頭の大谷に対しては、カウン