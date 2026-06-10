ふわしゅわ食感が人気の「雲パン」、以前作ってみたけど卵の匂いが気になった……という方におすすめのアレンジレシピをご紹介。独特の食感はそのままに、チョコやジャムでうまくカバーしてくれるどころかおいしさ倍増する、新しい雲パンの楽しみ方をぜひ試してみてください。 ▼チョコの香りが卵臭さをカバー！ 卵白にグラニュー糖と片栗粉を合わせて角が立つまでしっかり泡立て、ここにコーンスターチの代わりに使う片栗粉とこ