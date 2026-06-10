タレントの照英（52）が、9日放送の日本テレビ系バラエティー『踊る!さんま御殿!!』（後8：00）に出演。中学生の息子の小遣いの額で悩んでいることを明かした。【写真】「見ているだけで癒されます」照英の9歳愛娘＆愛犬の愛らしい2ショット19歳の長男、16歳の長女、9歳の次女がいる照英。「お小遣いが足りているのか心配になっちゃう」と悩みを切り出した。アルバイトもしているという長男が友人と食事に行く場合に「松竹梅が