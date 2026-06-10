23年5月に北海道の山の中でヒグマと遭遇し話題を集めていたユーチューバーの葉田ルコが、10日までに動画を更新。一連の騒動を巡る裁判で勝訴したことを報告し、批判的な投稿などに対して注意喚起した。騒動となっていたのは、23年に公開した動画。北海道を拠点に活動する葉田は、森の中でピザを食べながら視聴者からの質問に答える企画を実施した。その撮影中にヒグマの親子が現れてしまい、葉田とスタッフはすぐに避難。離れ