「ブルージェイズ−フィリーズ」（９日、トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手が「７番・三塁」で先発し、２試合ぶりの安打を放った。１点を追う二回２死。カウント３ボール１ストライクからシンカーを振り抜くと、打球は右翼後方へ。フェンス手前でジャンプした右翼手のグラブを越え、フェンスを直撃した。あと１メートルあればホームランとなっていた打球に本拠地は騒然とした。岡本は７番と相性がいい。ここまで５