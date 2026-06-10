【「ブギーポップ・クルシファイ リミットグレイの妖精逆説」】 6月10日 発売 価格：880円 【拡大画像へ】 KADOKAWAは、小説「ブギーポップ・クルシファイ リミットグレイの妖精逆説」を6月10日に発売する。価格は880円。 「ブギーポップ」シリーズは、上遠野浩平氏が執筆、緒方剛志氏がイラストを手掛けるライトノベル。累計発行部数は500万部を突破