デイリーヤマザキは、2026年6月9日から「1個買うと1個もらえる」を始めとするお得なキャンペーンを開催しています。6月8日時点で発表されているキャンペーンを紹介します。まとめ買いで値引き【アクエリアス無料券】6月9日から15日までの期間、コカ・コーラ「アクエリアス」（500ml）を1本購入すると、「アクエリアス」（950ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。引換期間は6月16日から29日まで。【楽天ポイントキャンペ