【「ふしぎ遊戯 白虎仙記」6巻】 6月10日 発売 価格：594円 【拡大画像へ】 小学館は、マンガ「ふしぎ遊戯 白虎仙記」の6巻を6月10日に発売する。価格は594円。 本作は渡瀬悠宇氏が手掛ける「ふしぎ遊戯」シリーズの最新作。「月刊フラワーズ」で連載が行なわれている。 6巻では鈴乃を助けてくれた踊り子・ドゥリンが後宮で舞いを披露するなか、窮地に立た