9月4日より新宿武蔵野館、Bunkamura ル・シネマ 渋谷宮下、シネスイッチ銀座ほかにて全国公開される『ヒンド・ラジャブの声』の特報映像とティザービジュアルが公開された。 参考：第98回アカデミー賞国際長編映画賞ノミネート『ヒンド・ラジャブの声』9月4日公開決定 2024年1月29日、パレスチナの人道支援組織・パレスチナ赤新月社のボランティアチームが緊急通報を受ける。それは、ガザ地区で銃