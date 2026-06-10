10日8時46分、JPX日経インデックス400先物期近2026年6月限は前日清算値比240ポイント安の3万5060ポイントで寄り付いた。前日のJPX日経インデックス400の現物終値3万5250.14ポイントに対しては190.14ポイント安。 株探ニュース