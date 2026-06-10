11日に開幕するサッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会に関連し、中国メディアの梨視頻は「中国はW杯を視聴するためのコストが世界最低だ」とする記事を配信した。記事によると、中国本土では国営中央テレビ（CCTV）、デジタルコンテンツプラットフォームの咪咕（ミグ）、SNSの小紅書（レッドノート）においてすべての試合を無料で視聴できる。中国以外ではブラジルでも、テレビ、ストリーミングメディア、ショー