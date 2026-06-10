日銀本店＝2025年10月2日、東京都中央区日銀が10日発表した5月の国内企業物価指数（2020年平均＝100、速報）は前年同月比6.3％上昇の134.5だった。4月の5.3％から伸び率が拡大した。中東情勢の悪化に伴う原油高により石油関連製品の価格が上昇し、指数が上がった。企業物価指数は、企業間で取引される商品の価格水準を示す。家庭が購入するモノやサービスの価格動向を表す消費者物価指数の先行指標とされる。国内企業物価指数