日銀が先ほど発表した企業の間で取引されるモノの価格水準を示す5月の企業物価指数は、去年の同じ月から6.3%の上昇でした。2023年3月以来のおよそ3年ぶりの高い水準です。石油・石炭製品の上昇が目立っていて、中東情勢の悪化に伴う原油高の物価の押し上げ効果が顕在化しつつあります。