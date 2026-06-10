10日の園田競馬メインは11R「兵庫馬事畜産特別」だ。本社担当の桑原勲はベラジオガルフを本命に推す。ベラジオガルフには逆らえない。久々の前走は最内枠などお構いなしの圧倒的なパフォーマンスで制圧。力のあるところを存分に示した。「なるべくなら外めの枠の方がいいかな。叩いた上積みは大きそう」と坂本和師。この枠なら心配は無用。B1条件など問題はない。底力でねじ伏せる。アイヤナはレースぶり自体は悪くない。好