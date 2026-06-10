ロッテの小川龍成、友杉篤輝の“二遊間コンビ”は、チームに欠かせない存在になっている。今季に入ってから1番・小川、2番・友杉の並びはあったが、9日の中日戦は今季初めて1番ショート・友杉、2番セカンド・小川の打順で出場した。0−0の初回先頭の友杉が、中日先発・マラーが投じた初球のストレートを、三塁線を破る二塁打で出塁すると、2番・小川も初球、武器とする三塁に絶妙のセーフティバントでチャンスを広げ、3番・西