机の端から大空へ羽ばたこうとする猫と、やめさせたい飼い主さんの攻防戦とは……？何度も挑戦しようとする姿が尊すぎると話題で、動画は10万再生を突破。「飛べない飛べない！w」「なんてかわいらしいの！w」など、たくさんのコメントが寄せられています。 【動画：机の端から『飛び立とうとしていた猫』→飼い主に止められると…まさかの攻防戦】 飛行練習中 Instagramアカウント『uchino_neko2』に投稿されたのは、飛び