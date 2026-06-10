今回紹介するのは、Threadsに投稿された愛猫の小さな発見。毎日そばにいるはずの猫ちゃんでしたが、ある日ふと新しい発見に気付く瞬間がありますよね。今回、飼い主さんが見つけたのは、愛猫のほっぺに隠れていた可愛すぎる秘密。あまりの尊さに、思わず感情が爆発してしまったようです。 投稿はThreadsにて、3.6万回以上表示。7400件を超えるいいねが寄せられるなど、多くの猫好きたちの注目を集めました。 【写真：猫と一