俳優ジョン・リスゴーがトニー賞で史上最年長の演技賞受賞者となった。80歳のリスゴーは舞台「ジャイアント」でロアルド・ダール役を演じ、主演男優賞（演劇部門）を獲得。1973年の助演部門での初受賞から53年後、3度目のトニー賞受賞となる快挙を成し遂げた。 【写真】ヒゲもお似合いドラマ版でダンブルドア校長を演じるジョン・リスゴー 授賞式でリスゴーは、「とても幸運な