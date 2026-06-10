自動車は通勤や買い物、旅行、子どもの送迎などで便利な移動手段ですが、都市部では公共交通機関やカーシェアだけで十分というケースもあります。GIGAZINE読者は自動車を所有しているのか、それともレンタカーやカーシェアなどを利用しているのか、さらに乗っている自動車のメーカーはどこなのかをGIGAZINEが年に3回実施している読者アンケートで聞いてみました。まず「自動車を所有、あるいはレンタルしていますか？」と質問した