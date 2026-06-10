◆米大リーグパイレーツ―ドジャース（９日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が９日（日本時間１０日）、敵地・パイレーツ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。昨季サイ・ヤング賞を受賞したＰ・スキーンズ投手（２４）との今季初対決で、５回２死で迎えた第３打席は８８・８マイル（約１４２・９キロ）チェンジアップで二ゴロに仕留められた。１点を追うこの回は先頭の８番ラッ