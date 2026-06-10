女優の加藤夏希（４０）が最新ショットを公開した。１０日までに更新したインスタグラムに「【告知】６月１６日（火）１８：２５〜２０：５４『ありえへん∞世界』ＯＡ」と記し、衣装ショットを公開。白いブラウスに個性的な柄のデニムパンツを合わせたコーディネートを着こなしている。この投稿の前には、一枚の写真を９等分したどアップショットを連続で載せており、フォロワーからは「可愛いと綺麗が織り混ざってる」「コ