6月3日の国民会議の実務者会議では、レジシステムの消費税率を0%に変えるには10か月〜1年、1％なら5〜6か月かかると公表されたが、その前日に政府・自民党が来年4月の1％への引き下げを目指していると報じられた。消費税1％に相当する予算6000億円で給付を行うことで“実質0％”を目指すか？ジャーナリストの岩田明子氏は、「高市政権は減税の是非以前に、政策決定の進め方そのものに危うさを抱えている」と指摘する。（以下、岩田