ホルムズ海峡でアメリカ軍のヘリコプター1機がイラン軍に撃墜されたことを受け、アメリカ中央軍は9日、イランへの報復攻撃を行ったと発表しました。ホルムズ海峡で警戒・監視活動にあたっていたアメリカ軍のヘリコプター1機が8日夜、イラン軍によって撃墜されました。これを受け、アメリカ中央軍は9日、報復としてイランに対する自衛のための攻撃を行ったということです。アメリカ軍は、「イランが行った不当な攻撃に見合う対応だ