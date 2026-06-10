AKB48が6月5日、秋葉原のAKB48劇場で開いた秋コンサート発表会は、異例の形式で行われた。19期生・伊藤百花がビジネススーツとメガネをかけて”プレゼンター”として登壇。メンバー自身がプレゼン形式で登壇するのは初めてのことで、「本日は、この夏から秋にかけてAKB48が挑む新しい挑戦についてプレゼンテーションをさせていただきます！」と宣言した。プレゼンの途中で、総監督・倉野尾成美、17期生・佐藤綺星、18期生・八木愛