豆柴さんが見せた愛おしすぎる行動が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で3万4000回再生を突破し、「本当に可愛い3兄妹」「健気な姿がいじらしい」「待ってる姿にやられました」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：2歳の女の子がおもちゃで遊んでいたら、犬が『一緒に遊びたい』とお誘いしてきて…家族愛にあふれた『健気な光景』】 2歳の女の子が遊んでいたら… YouTubeチャ