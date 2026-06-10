独特なカットによって、後ろから見るとまるで別の生物のように見えてしまうトイプードルが話題となっています。その個性的なフォルムは、一度見たら忘れられない存在感だったそう。 投稿は記事執筆時点で3万再生を突破し、「キウイですか？」「芸術的に可愛い」などの声が寄せられています。 【動画：『本当にトイプードル？』独特なカットをする犬→もはや別の生物に見えてしまう『後ろ姿』】 後ろ姿だけで主役