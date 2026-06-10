西田のはつらつとしたプレーはチームを盛り立てた(C)Getty Imagesホワイトソックスは現地時間6月9日、西田陸浮をマイナー降格させたことを発表した。代わって有望株のブレイデン・モンゴメリーがメジャー初昇格したと大々的に伝えている。【動画】西田陸浮がデビュー2戦目も躍動！「OMG」な連日のレーザービームを見る西田は東北高校でプレーした後に野球留学を選び、オレゴン大学を経て、2023年のドラフト11巡目指名でホワイ