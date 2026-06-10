（CNN）米中央軍のSNSへの投稿によると、米国は9日夕、イランに対して一連の新たな攻撃を実施した。投稿によると、攻撃が始まったのは米東部夏時間午後5時。オマーン沖で「昨日発生した米陸軍のアパッチヘリコプター撃墜への報復」として実施された。中央軍は「自衛のための攻撃」と位置付けている。米当局者はCNNに対し、新たな攻撃はイランに対する警告を意図したもので、米国としては戦争終結に向けた交渉の妨げにならないと考