◆米大リーグブルージェイズ―フィリーズ（９日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が本拠地・フィリーズ戦に「７番・三塁」でスタメン出場し、２回に２試合ぶりの安打となる右越え二塁打を放った。相手右腕は通算１１８勝の剛腕ウィーラー。２回２死無走者、カウント３―１からのシンカーをたたくと打球速度９７・９マイル（約１７５・７キロ）で右翼ガルシアの頭上を越えフェ