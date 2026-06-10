【北京＝吉永亜希子、ソウル＝藤原聖大】北朝鮮を訪問した中国の習近平（シージンピン）国家主席は９日、北朝鮮の金正恩（キムジョンウン）朝鮮労働党総書記と昼食を取りながら短時間の協議を行い、２日間の国賓訪問を終えた。今回、北朝鮮の猛反発が予想される核問題を正面から議論せず、中朝関係の安定化に重点を置いたとみられる。米朝対話の再開をめぐる中国の今後の出方が注目される。習氏は９日、正恩氏と昼食を取りなが