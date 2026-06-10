人気レースクイーンでモデルの央川かこ（31）が10日までに自身のインスタグラムを更新。ホワイトコスチュームの撮影オフショットを公開した。「お知らせ6/12(金)発売の【スケールアヴィエーション】7月号にノーズアートクイーンとして2回目の登場をさせていただきます」と告知し、撮影オフショットをアップ。「今回はホワイトのコスチュームばっちばちにカッコよく撮ってもらったのでたくさんの方に見てもらえると嬉しい