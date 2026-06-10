フリーアナウンサー古舘伊知郎（71）が9日、自身のYouTubeチャンネルを更新。いわゆる「国旗損壊罪」をめぐり、私見を述べた。自民党は議員立法で、日本国旗の損壊行為を罰する法案（国旗損壊罪）の今国会中の成立を目指している。自民の法案では「人に著しく不快、嫌悪の情を催させる方法で公然と損壊、除去、汚損した者は2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金に処する」と規定。処罰対象には損壊している状況のライブ配信や、