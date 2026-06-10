家計のために働く時間を増やしたのに、給与明細を見て「思ったより手取りが増えていない」と感じる人は少なくありません。扶養に戻るべきか迷うときは、目先の手取りだけでなく、社会保険料や税金、世帯全体の収入まで含めて考えることが大切です。 本記事では、月11万円稼いでも手取りが8万円台になる理由と、扶養に戻るべきか判断するポイントについて解説します。 月11万円稼いでも手取りが8万円台になる理由